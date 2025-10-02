Kark Tarot Rashifal 2 October 2025: कर्क राशि वाले कठिनाइयों का कर सकते हैं सामना, जीवन में करेंगे बदलाव महसूस

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Hermit

किसी स्थिति में आप अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं . आगे क्या बाधाएं आ सकती हैं. इस बात का जरा सा भी अनुमान लगाए बिना आप किसी कार्य को शुरू कर चुके हैं. हालांकि आपको खुद पर पूर्ण विश्वास है. कि आप इस कार्य को सफलता तक ले जाएंगे. लेकिन आज रही चुनौतियों और कठिनाइयों से अब मन थोड़ा विचलित हो सकता है. अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें. जल्द ही आप जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन होते हुए पाएंगे. जो आपको इन कठिनाइयों के बीच से उजाले की किरण की तरह बाहर ले जाएगा. एक बार स्थिति से बाहर निकालने के बाद इस बात का हमेशा ध्यान रखिए. कि किसी भी कार्य या व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व आप उससे संबंधित सभी जानकारी को अवश्य एकत्र करें. हमेशा ईश्वर का सहयोग आपको उसे स्थितियों से बाहर निकालने के लिए नहीं मिलेगा. अपने विचारों में सकारात्मक ले ऐसे लोगों की संगत का चयन करें. जो की सकारात्मक विचारों और अच्छी सोच वाले हो. इससे आप अपने आप में काफी बदलाव होते महसूस कर पाएंगे.

स्वास्थ्य: किसी बीमारी के चलते लोगों से दूरी बना ले थी. आप उसे बीमारी में राहत मिलने से मन में प्रसन्नता आने लगी है.

आर्थिक स्थिति: पिता से किसी नई संपत्ति खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिल सकती है. इस संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक तौर पर कर सकते हैं.

रिश्ते: जब रिश्तों में बहुत अधिक गलतफहमियां बढ़ने लगती है. तो ऐसी स्थिति में कुछ समय शांत रहकर रिश्तों को सुधारा जा सकता है.

---- समाप्त ----