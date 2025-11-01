Kark Tarot Rashifal 1 November 2025: खर्चों पर नियंत्रण कीजिए, पुराने दोस्त से मिल सकते हैं

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Tower

आप अपने अतीत कुछ ऐसी बातों से इस समय परेशान हो रहे हैं.जिनकी यादें बार-बार आपको सता सकती हैं.कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो सकती है. जो आपके अतीत से अच्छा खास जुड़ाव रखते हो. इस समय आप अपने अतीत से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं. अतीत में घटी किसी भी घटना की परछाई आप अपने इस समय पर नहीं पड़ने देना चाहते हैं. ऐसे में इन व्यक्तियों के साथ हुई मुलाकात आपको परेशान कर सकती है. आप ऐसा महसूस करेंगे, कि जैसे किसी ने आपको ऊंचाई से धक्का दे दिया हो.

आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट और प्रसन्न हैं. इस समय आपको अपने डर पर काबू पाना चाहिए.हो सकता हैं, कि सामने वालों की मंशा आपको परेशान करने की ना हो.फिर भी आपको सजग और सावधान रहना जरूरी है. कोई भी ऐसी बात इस समय आप ना करें. जिससे लोगों को आपके अतीत के बारे में जानने का मौका मिल सकें. जो बात या याद आपको शर्मिंदगी देती आई है. वह दूसरों के लिए तो हंसी मजाक का कारण बन जाएगी. इन सभी चीजों से खुद को बचाए रखना इस समय आपके लिए सबसे बड़ी जरूरत है. धैर्य और संयम के साथ आप स्थिति को बेहतर अवस्था में बनाए रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: पेट में लगातार एक हिस्से में बार-बार हो रहा दर्द आपको किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर सकता है. इस समय किसी अच्छे चिकित्सा परामर्श लेने की आपको आवश्यकता हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने व्यक्ति खर्चों पर नियंत्रण कीजिए. ऐसी वस्तुओं जिनका उपयोग आप नहीं करते उन पर धन खर्च न करें.

रिश्ते: ससुराल पक्ष के किसी मांगलिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं. सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा.

---- समाप्त ----