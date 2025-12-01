scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 1 December 2025: व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 1 December 2025: पारिवारिक वातावरण ऊर्जा और उत्साह से भरपूर है. ऐसी स्थिति में किसी के साथ विवाद ना करें. व्यवहार में समझौता पूर्ण रवैया रखें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Ten of pentacles 

जीवन का एक चक्र पूर्णता की तरफ जा रहा है.पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल सकता है. पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं. एक काम को पूर्ण करते हुए दूसरे की योजना बना रहे हैं. किसी प्रभावशाली परिवार से संबंध बन सकते हैं. जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी. पारिवारिक झगड़ों को लोगों के बीच ना लाएं. कार्य क्षेत्र में अपने परिवार की निजी बातों को लोगों से साझा ना करें. किसी करीबी से हुआ मनमुटाव खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं.इस समय सामने वाले की भावनाओं को समझना आवश्यक है. संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित होंगे. किसी के विवाह की तैयारी हो रही है.पारिवारिक वातावरण ऊर्जा और उत्साह से भरपूर है. ऐसी स्थिति में किसी के साथ विवाद ना करें. व्यवहार में समझौता पूर्ण रवैया रखें. मन के विरुद्ध किसी समझौते को करना पड़ सकता है.जीवन साथी के साथ रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य:लंबे समय से बनी खांसी की समस्या अब और बढ़ रही है. खानपान में बदलाव लाने का प्रयास करें. 

सम्बंधित ख़बरें

व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें 
जरूरतमंद लोगों की मदद करें, ठंडी चीजों का सेवन न करें 
लोगों को अपने ऊपर हावी न होने दें, खर्चों पर नियंत्रण रखें 
भ्रम दूर होंगे, रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा आज 
रिश्तों में सुधार, पर फैसलों में सावधानी रखें 

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हो सकता है.व्यवसाय में वृद्धि करेंगे.

रिश्ते: लोगों से मदद की उम्मीद आपके विश्वास को ठेस पहुंचा सकती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement