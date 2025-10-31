आज 31 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: अच्छे श्रोता बनेंगे, सामंजस्य रखेंगे

कर्क - स्वास्थ्यगत संकेतों को नजरअंदाज न करें. स्वास्थ्यगत मामलों में सजग रहें. उचित समय पर भेंट के लिए जाएं. परिणाम सामान्य बने रहेंगे. आवश्यक विषयों की सूची बनाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. धैर्य अनुशासन बढ़ाएंगे. रुटीन पर जोर बनाए रखेंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. कामकाज में स्पष्टता लाएं. निरंतरता रखेंगे. सहज सजग रहेंगे. परिवार में सुख सौख्यरहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे. अतिउत्साह से बचें. वाणी व्यवहार में विनम्रता रखें. नियम अनुशासन पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामले साधारण रहेंगे. निर्णय लेने में संकोच दिखाएंगे. अनावश्यक सूचनाओं के बहकावे व जल्दबाजी नहीं आएं. धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज में फोकस व सामंजस्य बढाएंगे. रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में जिद व अहंकार में न आएं. आर्थिक विषयों में ढिलाई न करें. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें. अपरिचित लोगों से सजग रहें. आकस्मिकता बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- निजी विषयों में संवेदनशील रहेंगे. मन के मामलों में सहजता रखें. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर भुनाएं. निजता पर जोर रखेंगे. मित्रगणों का साथ उत्साह बढ़ाएगा. अच्छे श्रोता बनेंगे. सामंजस्य रखेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात रखें. अतार्किक प्रयासों से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान दें. बड़बोलेपन से बचें. दैहिक विषयों में सतर्क रहें. शारीरिक संकेतों पर नजर बनाए रखें. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. जांच नियमित रखें.

शुभ अंक : 2 4 5 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल फूल और श्रृंगार की वस्तुए चढ़ाएं. व्यवस्था पर भरोसा करें. पहल से बचें.

---- समाप्त ----