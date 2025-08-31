आज 31 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे,संसाधनों पर ध्यान देंगे

कर्क - मित्रों व करीबियों से सामंजस्य रखेंगे.प्रियजन को समय और महत्व देंगे.कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ माहौल बना रहेगा.लोगों से भेंट में सहज रहेंगे.अवसरों का लाभ उठाएंगे.सृजनात्मक सोच रखेंगे.इच्छित सूचनाओं को साझा करेंगे.शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा.कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे.सुख संवाद एवं सहयोग बढ़ाएंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.वाणिज्य व्यापार में प्रभावी रहेंगे.सभी से संबंध मधुर बनाए रखेंगे.यात्रा के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यापार में तेजी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे.माहौल अनुकूल रहेगा.वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे.प्रयास व्यवस्थित रहेंगे.आशंकाएं दूर होंगी.कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी.लाभ संवारेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे.लाभपक्ष मजबूत रहेगा.विविध प्रयासों में सफलता बढ़ेगी.संबंधों में सुधार आएगा.आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे.संसाधनों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी की खातिर हर कोशिश करने का भाव रहेगा.अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.विनय विवेक से काम लेंगे.मेहमानों का आगमन रहेगा.सहयोग साहचर्य के मामले संवरेंगे.सुख सौख्य बना रहेगा.संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे.रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे.बंधुजनों से करीबी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट व साक्षात्कार में सहज रहेंगे.शुभता बनाए रखेंगे.स्वयं पर ध्यान देंगे.अपनों का विश्वास जीतेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 4 और 5

शुभ रंग : मैजेंटा

आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण पुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.सहजता बढ़ाएं.



