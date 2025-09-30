scorecardresearch
 

आज 30 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले किसी अनजान की बातों में न आएं, योजनानुसार करें कार्य

Aaj ka Kark Rashifal 30 September 2025, Cancer Horoscope Today: संबंधों में सहजता रखेंगे. अपनी बात स्पष्टता से कहेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मेहनत के बल पर कार्य बनाएंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे.

कर्क - व्यवस्था और प्रबंधन की बातों को अनदेखा न करें. नियमों के पालन में ढिलाई से बचें. अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. रिश्ते निभाने का दबाव रहेगा. कार्यक्षेत्र में सूझबूझ से परिणाम सधेंगे. पेशेवर रुटीन बेहतर रखेंगे. संबंधों में सहजता रखेंगे. अपनी बात स्पष्टता से कहेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मेहनत के बल पर कार्य बनाएंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सतर्कता एवं तैयारी पर बल बना रहेगा. सहकार व सामंजस्य बनाए रखेंगे. विविध विषय सामान्य बने रहेंगे. सेवाकर्मी अच्छा करेंगे. अड़चनों को धैर्य से दूर करेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा.

धन संपत्ति- पूर्ववत् प्रदर्शन बनाए रहेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाकर रखेंगे. आर्थिक विषयों में सजगता रखेंगे. चतुराई से बढ़त बनाए रहेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. विभिन्न गतिविधियों में ठगों एवं उधारी से बचें.

cancer
प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता बढ़ेगी. संकोच का बना रहेगा. बात कहने में असहजता अनुभव होगी. निजी मामलों में स्पष्टता लाएं. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहें. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं. सबके प्रति सम्मान का भाव रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- ध्यान योग बनाए रखें. रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल उत्साह रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : लाल गुलाबी

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. नियम से कार्य करें.

