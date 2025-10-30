आज 30 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले अतिभावुकता से बचें, सफलता के लिए करें ये काम

कर्क - धैर्य से आगे बढ़ने का समय है. नीति नियम और व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में आने से बचें. सावधानी बरतें. वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. सबका सम्मान रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. आवश्यक कार्यां में निरंतरता बनाए रखें. घर परिवार में शुभता बनी रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. पहल करने से बचें. स्वास्थ्य संवारें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर लेनदेन में लापरवाही से बचें. स्पष्टता व सावधानी बढ़ाएं. विविध मामले नियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं. अतार्किक क्षेत्रों में दखल से बचें.

धन संपत्ति- रुटीन मामलों में स्पष्ट रहें. सजगता से काम लें. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने के भाव से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर संबंध संवारेंगे. ठगी से बचें.

प्रेम मैत्री- अतिभावुकता में न आएं. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिवार के लोग सहयोग बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. निजी संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में सहज रहें. स्पष्टता रखें. आवेश में नहीं आएं. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. उकसावे से बचें. सजगता से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.



शुभ अंक : 2 और 3



शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प का पालन करें. सतर्क रहें. सामंजस्य बढ़ाएं.

