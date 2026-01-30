scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 30 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: आय संतुलित रहेगी, बजट बनाकर आगे बढ़ें

Aaj ka Kark Rashifal 30 January 2026, Cancer Horoscope Today: खर्च और निवेश के मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - बजट से अधिक खर्च की स्थिति बनी रह सकती है. पेशेवर मामलों में दबाव से बचें. न्यायिग गतिविधियों में सक्रियता आ सकती है. अनुभव का लाभ उठाएं. विदेशी मामलों में सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. आगे बने रहेंगे. खर्च और निवेश के मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं.


नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. व्यर्थ वादों से बचेंगे. दबाव में नहीं आएंगे. कार्योंं में जल्दबाजी बनी रहेगी. कारोबार के मामलों में सावधानी रखें. चर्चा वार्ता में स्पष्टता रखें. कामकाज विस्तार के मौके भुनाएंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिकी बेहतर और प्रभावी रहेगी. निवेश गतिविधियों में रुचि रहेगी. आय संतुलित रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक खर्च होगा. लेनदेन में हड़बड़ी से बचें. नीति नियमों का पालन करें.

सम्बंधित ख़बरें

Cancer zodiac sign family issues will be resolved and pending money will be received
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
कर्क राशि वाले कठिनाइयों का कर सकते हैं सामना, जीवन में करेंगे बदलाव महसूस
कर्क: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, व्यापार में लाभ होगा
cancer zodiac signs show signs of financial gain
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे

प्रेम मैत्री- मन की कहने में संकोच बना रहेगा. लोगों का भरोसा जीतें. संबंधियों का सम्मान रखें. भेंट संवाद में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएं. मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- जवाबदेही स्वीकारें. रुटीन संवारें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मनोबल बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 5 6
शुभ रंग : गुलाबी
आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. नियम की अनदेखी से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement