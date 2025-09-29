scorecardresearch
 

आज 29 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले बजट से बढ़ेंगे आगे, आज के दिन करें मां कालरात्रि की पूजा

Aaj ka Kark Rashifal 29 September 2025, Cancer Horoscope Today: तथ्यात्मकता पर बल रखें. सबसे बनाकर चलें. सेवा कार्यों में गति बनी रहेगी. कामकाज में लोभ प्रलोभन से बचेंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे. श्रमशील व विनम्र रहेंगे.

cancer horoscope
कर्क - पेशेवर संबंधों को भुनाएंगे. कामकाजी लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यगति में तेजी आएगी. सेवाक्षेत्र के प्रयासों में सक्रियता लाएंगे. सजगता से कार्य करें. आवश्यक विषयों में तेजी दिखाएं. विपक्षियों की सक्रियता रह सकती है. तथ्यात्मकता पर बल रखें. सबसे बनाकर चलें. सेवा कार्यों में गति बनी रहेगी. कामकाज में लोभ प्रलोभन से बचेंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे. श्रमशील व विनम्र रहेंगे. सहज सावधानी बनाए रखें. अनुबंधों पर ध्यान दें. वाणिज्यिक मामले संवारें.

नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. व्यापार में पेशेवरता बढाएं. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. उधार के लेनदेन से बचें. अनुभवियों की सीख सलाह मानें. नौकरीपेशा बेहतर रहेंगे. कारोबार मिश्रित रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तींय कार्यों में उछाल बनाए रहें. बजट से आगे बढ़ें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. स्थितियां सामान्य रहेंगी. सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखें. श्रमशीलता रखें. विवाद से बचें.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से रिश्ते संवारंगे. भावनात्मक प्रयास सामान्य रहेंगे. रिश्तों में सावधानी बरतेंगे. करीबी एवं मित्रों से सामंजस्यता समझदारी रखेंगे. एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. बात कहने में धैर्य दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहनशील रहेंगे. बड़बोलेपन व दिखावे में नहीं आएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 5

शुभ रंग : पिक

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. लोभ में न आएं.

