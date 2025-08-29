आज 29 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले लाभ पर फोकस रखेंगे, मनोबल बनाए रहें

कर्क - पेशेवरजन प्रबंधन में सहयोग देंगे. घर परिवार में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ की भावना से बचें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी चर्चा में संकोच दूर होगा. करीबियों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जल्दबाजी व अहंकार से बचें. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना रहेगा. जिम्मेदारों से बहस विवाद में न पड़ें. करियर व्यापार अपेक्षित रहेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ में न आएं. संकीर्णता का त्याग करें.

धन संपत्ति-- निज उपयोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं. भवन व वाहन के मामले गति देंगे. सुविधाओं को बढ़ाने में रुचि रहेगी. लाभ पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषयों में लोभ प्रलोभन में नहीं आएं.

प्रेम मैत्री- निजी संबंध प्रभावित रह सकते हैं. रिश्तों में सजगता बढ़ाएं. आवेश की अधिकता बनी रह सकती है. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- जांच पड़ताल में लापरवाही न दिखाएं. करीबियों पर ध्यान देंगे. निजी कार्यों में रुचि रखेंगे. घर में साज संवार रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. खानपान में सुधार लाएं.

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. त्याग भाव रखें.

