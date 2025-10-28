आज 28 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: संकेत मिले-जुले बनेंगे, जांच में लापरवाही न दिखाएं

कर्क- कर्मठ प्रयासों से उचित स्थान पाने में सफल रहेंगे. जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में करीबियों का भरोसा बनाए रखेंगे. काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. हस्तक्षेप से बचेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. पूर्व के रोग व दोष उभर सकते हैं. नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नियम अनुशासन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में रुटीन रहेगा. आदेशों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल रहेगा. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेंगे. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. परिश्रम व सेवा भावना पर जोर होगा.

धन संपत्ति- उम्मीद के अनुरूप लाभ संभव है. नियम अनुशासन पर जोर होगा. सूझबूझ से काम लेंगे. उद्योग व्यापार में निवेश बढ़ेगा. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. ठगों व धूर्तों की बातों में न आएं. ठगी की आशंका है.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचें. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. अपनों से रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर दें. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं. जरूरी बातों को अन्य से साझा न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत पर ध्यान दें. संकेत मिले-जुले बनेंगे. जांच में लापरवाही न दिखाएं. रुटीन बनाए रखें. सहकार से आगे बढ़ेंगे. सही ढंग से बात रखें.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विवाद में न पड़ें.

---- समाप्त ----