scorecardresearch
 

Feedback

आज 27 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: अनुभवियों की सुनेंगे, समय पर कार्य करें

Aaj ka Kark Rashifal 27 October 2025, Cancer Horoscope Today: आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र के प्रयास अधिक प्रभावी बनेंगे. अनुभवियों की सुनेंगे. समय पर कार्य करें. समय प्रबंधन में स्पष्ट रहें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - मेहनत से उचित स्थान बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में उत्साह से आगे बढेंगे. कामकाजी लोगों का सहयोग लेंगे. कामकाज में सक्रियता लाएंगे. लगन व परिश्रम से जगह बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र के प्रयास अधिक प्रभावी बनेंगे. अनुभवियों की सुनेंगे. समय पर कार्य करें. समय प्रबंधन में स्पष्ट रहें. ढिलाई न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यकारी प्रयासों में सतर्कता रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. पेशेवर लाभ सामान्य रहेगा. कार्य प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावना व परिश्रम पर जोर होगा. करियर व्यापार में सहजता दिखाएं.

धन संपत्ति- प्रलोभन में आने से बचें. खर्च बजट में बनाए रखें. सकारात्मक प्रस्ताव पाएंगे. लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी बरतें. ठगों से बचें. अनुभवियों व योग्यजनों की सुनें. जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क: धन लाभ का योग है, शत्रुओं पर विजय मिलेगी 
सक्रियता बनाए रखें, लोभ प्रलोभन में न आएं 
कर्क: वाणी का प्रयोग सावधानी से करें, यात्रा से लाभ का योग है 
कर्क राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, आज के दिन करें शनिदेव से संबंधित चीजों का दान 
कर्क: कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार से सपोर्ट मिलेगा 

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ मेलजोल में संतुलन बनाए रखें. व्यवस्था पर बल दें. भावनात्मक विषयों में उतावली से बचें. मित्रों का साथ बना रहेगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे. बहस में न पड़ें. मौके पर बात रखें. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- जबावदेही बनाए रखें. सावधानी से काम लें. कला कौशल में प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 1 2 और 9

Advertisement

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. निरंतरता रखें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement