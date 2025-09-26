scorecardresearch
 

Feedback

आज 26 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, निजी संबंधों पर ध्यान दें

Aaj ka Kark Rashifal 26 September 2025, Cancer Horoscope Today: पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - छोटी बातों को अनदेखा कर बडे़ विषयों पर फोकस बढाएंगे. शुभचिंतकों व मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा. परिजनों के साथ मिलकर रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सकियता बनाए रहेंगे. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों के साथ सूचनाएं साझा करें. अतिथि को आदर दें. प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- शासन से नजदीकी बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय पक्ष मजबूत रहेगा. विविध प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सहकार की भावना बढ़ेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- सकारात्मकता बढ़ेगी. शुभद परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक परिणाम अपेक्षित बने रहेंगे. सत्ता से संपर्क संवार पाएगा. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. वित्तीय विषय बेहतर बनेंगे. कार्यव्यवसाय पर ध्यान देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क: आपको काम पूरे होंगे, समाज में सम्मान मिलेगा 
कर्क राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, जोखिम लेने से बचें 
कर्क: रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे, व्यापार में लाभ की स्थिति 
वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे, खानपान में सुधार लाएं 
टीम प्रबंधन बढ़ाएंगे, योजनाओं को गति मिलेगी 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्तर सुधार पर बना रहेगा. निजी विषयों में असहजता कम होगी. उतावली में निर्णय लेने से बचेंगे. घर से करीबी रहेगी. परिजनों से संबंध बेहतर रहेंगे. परस्पर संवाद बढ़ाएं. अतिउत्साह में न आएं. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार को त्यागें. निजी संबंधों पर ध्यान दें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. रक्तचाप की जांच कराएं. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें. करीबी मददगार रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मैजेंटा

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. बड़प्पन रखें.

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement