आज 26 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: सक्रियता बनाए रखें, लोभ प्रलोभन में न आएं

कर्क - पेशेवर कार्य सकारात्मक रहेंगे. कामकाजी रिश्तों को बल देंगे. मेहनत से से कार्य करेंगे. व्यर्थ की तर्क व बहस से बचेंगे. आवश्यक कार्योंं में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. कामकाज में अति उत्साह में न आएं. सजगता से आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आशंकाएं बनी रहेंगी. समय प्रबंधन बेहतर रहेगा. निवेश संबंधी मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- वित्त प्रबंधन बेहतर होगा. आर्थिक संतुलन बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. कार्यकुशलता व निरंतरता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. पेशेवर सक्रियता रखेंगे.

धन संपत्ति- व्यापारिक लेनदेन में सक्रिय रहेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. सभी की बात पर ध्यान देंगे. नियम अनुशासन अपनाएं. सक्रियता बनाए रखें. लोभ प्रलोभन में न आएं.

प्रेम मैत्री- करीबियों से तालमेल रखें. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यक्तिगत संबंध निभाएं. प्रेम में आस्था विश्वास रखें. चर्चा संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएं. अपनों का भरोसा बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत मामलों की अनदेखी कर सकते हैं. सक्रियता बनाए रखेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवाभाव रखें.

---- समाप्त ----