आज 26 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: पद प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी, उचित प्रस्ताव मिलेंगे

कर्क- साझीदारी को मजबूत बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने की भावना बढ़ेगी. परिजन विश्वसनीय रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. कार्यक्षेत्र में लाभ बनेंगे. स्थिरता और धैर्य से आगे बढ़ेंगे. सबको साथ लेकर चल़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सात्विकता बनाए रहें. सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार के मामलों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. कार्यों को गति देंगे. सहकारिता को बल मिलेगा. प्रयासों को गति मिलेगी.

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि होगी. स्थायी संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. टीम वर्क में बेहतर रहेंगे. औद्योगिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. जिद और अंहकार त्यागें. पेशेवरता पर जोर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- करीबी उम्मीद पर खरे उतरेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम संबंध घनिष्ठ होंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. दाम्पत्य में सुख बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान में सात्विकता बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 8

शुभ रंग : बेबी ब्लू

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----