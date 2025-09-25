आज 25 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, जोखिम लेने से बचें

कर्क - पूर्वाग्रहों व आशंकाओं की भावना से बचाव रखें. परिजनों के प्रति आदर सम्मान बढ़ाएं. घर की संवार बढ़ाएं. उचित अवसर पर राय रखें. उतावली व जिद से बचें. बड़ों का सहयोग मिलेगा. सहजता बनाए रखेंगे. पदोन्नति व स्थानांतरण संभव हैं. व्यवस्था को मजबूत रखें. प्रबंध कार्य में वृद्धि होगी. स्वार्थ संकीर्णता को त्यागें. कमतर बातों पर बहस से बचें. भौतिक संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा. निजता पर ध्यान देंगे. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय - प्रबंधन के प्रयास पक्ष में बनेंगे. लाभ के प्रयास फलेंगे. विविधि गतिविधियां में तेजी बनी रहेगी. करियर व्यवसाय में सक्रियता रखेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. जोखिम लेने से बचेंगे.

धन संपत्ति- शासन से लाभ संभव है. प्रशासकीय मामलों में सक्रियता रहेगी. पैतृक विषय सकारात्मक बने रहेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. भवन व वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सहज समय बिताएंगे. वाद-विवाद में उलझने से बचें. क्षमाभाव बनाए रखें. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. बड़ों की सीख सलाह बनाए रखेंगे. सबके हित का ख्याल रखेंगे. जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें. मन के मामले सामान्य रहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. परिजनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 2 3 7 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. मिष्ठान्न बांटें.

