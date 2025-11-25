आज 25 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले वित्तकार्यों से जुड़ाव बनाए रखेंगे, निजी जीवन सुखकारी रहेगा

कर्क - साझा प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे. निजी चर्चाओं में प्रभावशाली रहेंगे. उद्योग व्यापार को आगे बढ़ावा मिलेगा. निर्माण से जुडे़ जन अच्छा करेंगे. दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. स्थायित्व बल पाएगा. भूिम भवन के मामले बनेंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यापार संवरेगा. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. नेतृत्व बल पाएगा. टीम भावना बनाए रखें. सबको जोड़ने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय - उद्योग एवं व्यापार का स्तर बेहतर रहेगा. आधुनिक प्रशिक्षण पर जोर बढ़ाएंगे. अनुभवियों की सीख सलाह बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. विविध गतिविधियों में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति - लाभ बढ़ा रहेगा. वित्तकार्यों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. प्रभाव बढ़ा रहेगा. अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्यों में तेजी रहेगी.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में मजबूती आएगी. भेंटवार्ता में संकोच हटेगा. निजी जीवन सुखकारी रहेगा. तालमेल में वृद्धि होगी. करीबी सहयोग करेंगे. प्रखरता से बात रखेंगे. प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रिय से भेंट होगी. दाम्पत्य मधुर बना रहेगा. विनम्रता बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. खानपान में सावधानी रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2 7 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. वचन रखें. सात्विकता बनाए रहें.

