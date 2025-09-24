आज 24 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे, खानपान में सुधार लाएं

कर्क - परिवार के लोगों की अनदेखी अथवा उनकी बातों की अवहेलना न करें. जिम्मेदारों का भरोसा बनाए रखें. घर से करीबी बढ़ेगी. निजी यात्रा कर सकते हैं. कामकाज और प्रबंधन में लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जिद जल्दबाजी व अहंकार से बचें. सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आस्था विश्वास से कार्य करें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों की सुनेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य बढ़ाएंगे. व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंधकीय विषयों पर ध्यान बना रहेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. संकीर्णता का त्याग करें.

धन संपत्ति-- उपयोगी सामान की खरीदी कर सकते हैं. भवन एवं वाहनादि में रुचि दिखाएंगे. प्रबंधन व लाभ पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषयों में उतावली न दिखाएं. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. समता और समन्वय से काम लें.

प्रेम मैत्री- निजी संबंध प्रभावित न होने दें. रिश्तों में दिखावे व पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश की स्थिति बनी रह सकती है. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. जांच में ढिलाई न दिखाएं. अपनों को अनदेखा न करें. निज कार्योंं में रुचि रखें. घर में संवार बनी रहेगी. खानपान में सुधार लाएं.

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : बेबी ब्लू

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. दान करें. बड़प्पन बढ़ाएं.

