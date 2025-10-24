scorecardresearch
 

आज 24 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: शुक्रवार के दिन कर्क राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे सफलता, बहकावे में नहीं आएंगे

Aaj ka Kark Rashifal 24 October 2025, Cancer Horoscope Today: महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. सत्ता एवं प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

cancer horoscope
कर्क - मित्रों की मदद से लाभ संवार पर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. प्रशासनिक मामलों में तेजी रखेंगे. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. सत्ता एवं प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां संवरेंगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. सभी सहयोगी प्रभावित होंगे. बड़े कार्य करने की कोशिश रहेगी. आर्थिक विषय अपेक्षित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्यों में गति बनी रहेगी. वातावरण की अनुकूलता रहेगी. परस्पर सहयोग से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम निकालेंगे. पेशेवर उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष उछाल का बना रहेगा. लेनदेन की गतिविधियो को बल देंगे. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. विविध कार्य वक्त पर बनेंगे. लाभ का स्तर प्रभावी रहेगा. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. पेशेवर मामलों में पहल करेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सूचनाओं को साझा करेंगे. मन के मामले बेहतर बने रहेंगे. प्रेम व स्नेह के प्रदर्शन के आगे होंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. प्रियजनों से मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्य पक्ष में बनेंगे. वाणी व्यवहार में सहजता रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आनंद का वातावरण रहेगा. विश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.  

शुभ अंक : 2 6 और 7

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं. नवाचार अपनाएं.

