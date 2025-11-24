आज 24 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: मैत्री मजबूत बनी रहेगी, मित्र संबंध सहज रहेंगे

कर्क - सेवा संबंधी कार्यों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.विविध कार्योंें को गति देंगे.उद्योग व्यापार के मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे.मित्रों का समर्थन बना रहेगा.व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा.गंभीर विषयों में रुचि बढ़ेगी.व्यवस्थाओं को महत्व देंगे.परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे.विनम्रता बढ़ाएंगे.जोखिम लेने से बचें.लेनदेन में सतर्क रहेंगे.ठगे जाने की आशंका है.जल्द बातों में न आएं.मेहनत पर भरोसा बनाए रखें.परिश्रम से परिणाम पाएंगे.पेशेवर उम्मीद से अच्छा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सावधान रहें.कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं.प्रयासों में गंभीरता दिखाएं.विविध पेशेवर प्रयास रुटीन रहेंगे.लाभ प्रतिशत मिश्रित रहेगा.विविध मामलों को सतर्कता से आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत साधारण् रहेगा.बचत से अधिक निवेश बना रहेगा.समय पर कार्य करें.औद्योगिक प्रयासों पर जोर बढ़ाए रहें.जिम्मेदारों की सीख सलाह अमल में लाएं.लोभ न करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में सरलता बढ़ाए रहें.जिम्मेदारों से मुलाकात होगी.वादा पूरा करेंगे.भेंटवार्ता में सहज रहेंगे.उचित अवसर पर बात रखें.करीबियों के बहकावे में न आएं.परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.साज संवार पर ध्यान देंगे.बड़प्पन से काम लेंगे.मैत्री मजबूत बनी रहेगी.मित्र संबंध सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के संकेतों पर ध्यान दें.जांच को नजरअंदाज न करें.खानपान पर ध्यान रखें.योग व्यायाम करें.उत्साह बना रहेगा.मनोबल सामान्य रहेगा.तार्किकता बढ़ाएं.

शुभ अंक: 2 5 और 7

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें.सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें.नियम पालन बनाए रखें.

---- समाप्त ----