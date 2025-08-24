scorecardresearch
 

आज 24 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, आय और बचत पर ध्यान देंगे

Aaj ka Kark Rashifal 24 August 2025, Cancer Horoscope Today: महत्वपूर्ण कार्यां को सूझबूझ व तेजी से पूरा करेंगे. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. संकोच दूर होगा.

cancer horoscope
कर्क - कुल परिवार में हर्ष उत्सव का वातावरण बना रहेगा. करीबी लोगों के साथ वक्त बिताएंगे. सबका साथ और सहयोग पाएंगे. उपलब्धियों से उत्साहित बने रहेंगे. लक्ष्यों को हासिल करेंगे. अपनों से सामंजस्य व मेलजोल बढ़ाएंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण कार्यां को सूझबूझ व तेजी से पूरा करेंगे. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. संकोच दूर होगा.


नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यां में सफलता का स्तर उूंचा रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. साहस से काम लेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख में वृद्धि होगी.
धन संपत्ति- वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. वातावरण लाभप्रद  रहेगा. करियर पर फोकस रखेंगे. पेशेवरों का उचित सम्मान बनाए रखेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आय और बचत पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुखदायी माहौल बना रहेगा. भावनात्मक रिश्तों को संवारेंगे. प्रेम एवं स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. घर संवार पर जोर देंगे. आदर सम्मान का भाव बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट के अवसर भुनाएंगे. परिजन सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. उत्साह से भरे रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल उूंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 5 6

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. ओम् भास्कराय नमः का जाप करें. घर पर ध्यान दें.

