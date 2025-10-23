आज 23 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: भाई दूज पर कर्क राशि वाले व्यक्तिगत उपलब्धियों पर करेंगे फोकस, परिवार में अनुकूलता बढ़ाएंगे

कर्क - सुविधा संसाधनों पर फोकस बनाए रखेंगे. घर परिवार में समय देंगे. भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सामान्य रहेंगी. प्रबंधन के कार्यों में धैर्य रखें. संबंधों में सजगता रखें. अहंकार व जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. करियर व्यवसाय में सबके हित की सोच बनाएं. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर जोर रहेगा. निजी प्रयासों में सहजता बनाए रखेंगे. घर परिवार पर फोकस रखें. कामकाज में बड़ो की मदद से सफलता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- लाभ बेहतर बना रहेगा. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. सबसे जुड़ाव रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. समता संतुलन बढ़ाएंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- प्रदर्शन पर फोकस होगा. वाणिज्यिक लाभ को बेहतर बनाएंगे. उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे. जिम्मेदारों को सुनेंगे. प्रशासन में प्रभाव बनाए रहेंगे. सुविधाओं में रुचि रहेगी. भवन वाहन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. संबंधियों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. आशंकाएं रह सकती हैं. विवेक विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. परिवार में अनुकूलता बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सावधानी बनाए रहेंगे. करीबियों से सामंजस्य रखें. जिद से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व व खानपान आकर्षक रहेगा. बड़प्पन दिखाएं. अति उत्साह व भावावेश से बचें. स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. अवसर की प्रतीक्षा करें.

शुभ अंक: 2 3 5 6

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. बहकावे से बचें.

