आज 22 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: नवरात्र के पहले दिन कर्क राशि वालों के संबंध मजबूत होंगे, मनोबल बनाए रहें

Aaj ka Kark Rashifal 22 September 2025, Cancer Horoscope Today: कामकाजी स्थिति प्रभावशाली रहेगी. करियर कारोबार में बेहतर रहेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - सामाजिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर हिस्स लेंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. सबसे मेलजोल का भाव रहेगा. चर्चा में विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. निजी मामलों में सतर्कता बढ़ाने पर जोर होगा. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. सहकारिता में सहज रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य में तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवरों से बेहतर संपर्क बना रहेगा. कामकाजी स्थिति प्रभावशाली रहेगी. करियर कारोबार में बेहतर रहेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य पाने की भरसक कोशिश होगी. व्यवस्था पर फोकस बढ़ाएंगे. व्यवसाय में उचित परिणाम बनेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. सुनियोजित रूप से आगे बढ़ेंगे. सफलता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- सही लोगों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. साथी भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. संवेदनशीलता रहेगी. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अवरोध दूर होंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. फोकस बनाकर रखेंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : लाइट पिंक

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थां का वितरण करें. अच्छे श्रोता बनें.

