आज 22 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: गोवर्धन पूजा के दिन कर्क राशि वाले पेशेवर कार्यों में बढ़ाएंगे सक्रिय, सबका करेंगे सम्मान

कर्क - घर परिवार के कार्यों को पूरा करने का दबाव बना रह सकता है. प्रबंधन में अधिक प्रभाव बना रहेगा. निजी पक्ष संवार पाएगा. जरूरी चर्चा संवाद का हिस्सा होंगे. कला कौशल का बेहतर प्रदर्शन बनाए करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता रहेगी. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- संपर्क संवाद बढ़ाने पर जोर रहेगा. पेशेवर कार्यों में सकियता बनाए रहेंगे. नियम व व्यवस्था को बल देंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य साधेंगे. हितलाभ पर जोर रहेगा. अनुबंधों में सुधार आएगा. पद प्रभाव एवं प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. कामकाजी मामलों की गोपनीयता भंग करने से बचें. व्यवसाय पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में अन्य के दबाव में कार्य न करें. भावुकता में निर्णय न लें. घर से करीबी बढ़ी रहेगी. परिजनों संबंध बेहतर बनाए रहेंगे. परस्पर संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह में नहीं आएंगे. अपनों की मदद बनी रहेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सक्रियता से सब प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहं में न आएं. सबका सम्मान करें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. नियमित जांच कराएं. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 2 4 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. बड़प्पन रखें.

---- समाप्त ----