आज 22 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 22 November 2025, Cancer Horoscope Today: आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. मनोबल बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. सतर्क रहेंगे. ऊर्जावान रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

कर्क- परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. प्रियजनों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. महत्वपूर्ण कार्याे को आगे बढ़ाएंगे. अनुकूलन और उत्साह बना रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. बड़ों की सलाह बनाए रखें. व्यवस्थित व अनुशासित रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार सहज रहेगा. भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. आर्थिक लाभ संवरेगा. सहनशीलता विनम्रता रखेंगे . लाभ संवरेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे.

धन लाभ - भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था सुधारेंगे.

प्रेम मैत्री- साथियों के संग हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. मन की बात साझा कर पाएंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. निजी मामलों में संवदेनशील रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बनें. स्वयं पर नियंत्रण रखें. अपनों को सुखद आश्यर्च की अनुभूति करा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल-- आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. मनोबल बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. सतर्क रहेंगे. ऊर्जावान रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2 4 6 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. बड़ा सोचें.

