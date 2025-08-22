scorecardresearch
 

आज 22 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, मनोबल बनाए रहें

Aaj ka Kark Rashifal 22 August 2025, Cancer Horoscope Today: संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. सरलता सौम्यता और भव्यता बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे.

cancer horoscope
कर्क - साहस और संपर्क से वर्तमान को संवारने में जुटे रहेंगे. व्यावसायिक लाभ बेहतर होगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. रचनात्मक विषयों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. नवकार्य से जुड़ेंगे. करीबी सहयोग को कदम बढ़ाएंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों पर फोकस रखेंगे. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. बड़ा सोचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर नए आयाम गढ़ सकते हैं. समकक्ष सहयोग बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा. कारोबार में शुभता बढ़ेगी. प्रदर्शन में संवार बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- निर्णय लेने में सहज रहेंगे. अवसरों को तलाशेंगे. व्यापार बढ़त पर बना रहेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. सहजता व सतर्कता रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशियों को बल देंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. सरलता सौम्यता और भव्यता बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साझेदारी की भावना बढ़ेगी. विनम्रता व स्वाभिमान बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्य करेंगे. स्पष्टता बढ़ेगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा. मनोबल को बढ़ाए रखेंगे.

शुभ अंक : 2 3 4 और 6

शुभ रंग : मैजेंटा

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. मिष्ठान्न वितरण करें. रुटीन संवारें.

