आज 21 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: सूर्य ग्रहण दिलाएगा आर्थिक लाभ,लोकप्रियता बढ़ेगी

कर्क - घर परिवार में हर्ष आनंद से रहेंगे.उत्सव आयोजन की रूपरेखा बनेगी.वाणी व्यवहार में आकर्षण बनाए रहेंगे.स्वजन प्रसन्न व प्रभावित होंगे.प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.लाभ का स्तर बेहतर रहेगा.अपेक्षित सफलता पाएंगे.आस्था एवं संस्कार पर जोर बनाए रखेंगे.घर में सुखद माहौल होगा.खानपान पर जोर रहेगा.मेहमानों का आगमन होगा.जीवन स्तर संवरेगा.व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.लोकप्रियता बढ़ेगी.अनुकूलन बढ़त पर रहेगा.बचत कार्याें को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक प्रयासों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे.प्रतिभा प्रदर्शन और प्रबंधन में उत्साह बनाए रहेंगे.योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.भव्यता में बढ़ाने में रुचि रहेगी.सबका सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- मूल्यवान वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा.इच्छित परिणाम पाएंगे.परंपरागत योजनाएं आगे बढ़ेंगी.वरिष्ठों से भेंट होंगी.संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे.आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों संग मंगलमय समय बिताएंगे.जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ाएंगे.प्रियजनों का विश्वास जीतेंगे.मित्र प्रसन्न रहेंगे.मन के मामले सुखकर रहेंगे.सहयोगियों से भेंट होगी.अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे.वचन का पालन बनाए रखेंगे.भेंटवार्ता सफल होगी.अपनों को सहयोग देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता समन्वय व सक्रियता बढ़ाएंगे.संग्रह संरक्षण प्रभावी बना रहेगा.व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.उत्साह से कार्य करेंगे.स्वास्थ्य सुधार लेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग :पिंक

आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.आदरभाव बनाए रहें.

