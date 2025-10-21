आज 21 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: बड़ों का सहयोग मिलेगा, सहजता बनाए रखेंगे

कर्क - घर में बड़ों की सूझबूझ से काम लेंगे. वरिष्ठों के सानिध्य का लाभ मिलेगा. सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखेंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. सहजता से आगे बढ़ते रहें. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय मामलों में सजगता दिखाएं. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बड़ों का सहयोग मिलेगा. सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी गतिविधियां में सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामलों में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्य में सफल होंगे. व्यक्तिगत कार्योंं में रुचि बढ़ेगी. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति- संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. क्षमाभाव बनाए रखें. लाभ प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घरेलु विषयों में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहें. अपनों के साथ वाद विवाद में न उलझें. समता संतुलन बढ़ाएं. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान रखेंगे. सबके हितों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुख सौख्य बनाए रखेंगे. निजी मामले सकारात्मक रहेंगे. व्यर्थ चिंताओं से मुक्त रहें. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. पूर्वाग्रह से बचें.

