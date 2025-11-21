आज 21 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: बचत व बैंकिंग के मामले गति लेंगे, वित्तीय प्रस्तावों को समर्थन हासिल होगा

कर्क- चहुंओर सफलता का संचार बनाए रखने वाला समय है. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. पेशेवर सहयोगियों का साथ पाएंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी. शैक्षिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे. कला कौशल संवरेगा. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मुख्यकार्य गति लेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. विभिन्न मामलों में सक्रियता आएगी. योजनाएं उचित दिशा में आगे बढ़ेंगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में उत्साह दिखाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. साहस और सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा से उचित जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. बचत व बैंकिंग के मामले गति लेंगे. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रस्तावों को समर्थन हासिल होगा. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. स्पष्टता से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन के साथ यादगार पल साझा करेंगे. भावनात्मक संवाद में सहज रहेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. संबंधों में मधुरता रहेगी. रिश्तों में भरोसा बढे़गा. मन के मामले सहज रहेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में प्रभाव बढ़ेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2 3 और 5

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी एवं श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. बड़ों की सुनें. भटकाव से बचें.

---- समाप्त ----