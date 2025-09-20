scorecardresearch
 

आज 20 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: लक्ष्यों को प्राथमिकता में रखेंगे, धन संपत्ति में वृद्धि बनी रहेगी

Aaj ka Kark Rashifal 20 September 2025, Cancer Horoscope Today: समता सामन्जस्यता का भाव रखेंगे. वाणी व्यवहार संवार पाएगा. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. योग्यजन प्रस्ताव पाएंगे.पैतृक पक्ष संवार पर बना रहेगा

कर्क - पारिवारिक सुखों को बल मिलेगा. खानपान में सौंदर्य एवं वैभव बढ़ाने पर जोर होगा. परंपरा व संस्कारों को संवारेंगे. योजनाओं का पालन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सगे संबंधियों का सहयोग रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. परिवार के लोगों के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. भव्यता बनाए रखेंगे. समता सामन्जस्यता का भाव रखेंगे. वाणी व्यवहार संवार पाएगा. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. योग्यजन प्रस्ताव पाएंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पैतृक पक्ष संवार पर बना रहेगा. करियर व्यवसाय पर बल रहेगा. कामकाज संवार पर रहेंगे. वाणिज्यिक क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. सामाजिकता संवार पर रहेंगी.

धन संपत्ति- पेशेवर अपेक्षा से अच्छे परिणाम पाएंगे. संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे. धन संपत्ति में लाभवृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. बैंकिग व बचत कार्योंं में रुचि लेंगे. लक्ष्यों को प्राथमिकता में रखेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- मेहमानों का सम्मान करेंगे. घर में उत्सव सा वातावरण बना रहेगा. भेंट चर्चा में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंध पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. संबंधियों का सहयोग मिलेगा. निजी मामले पक्ष में बने रहेंगे. सामंजस्यता रखेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. कला कौशल को बढ़ावा देंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. साज संवार रखें.

