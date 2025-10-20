scorecardresearch
 

आज 20 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: दिवाली पर आज कर्क राशि वालों को होगा कारोबार में फायदा, प्रियजन रहेंगे सहयोगी

Aaj ka Kark Rashifal 20 October 2025, Cancer Horoscope Today: निजी जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. बंधुत्व भाव बढ़ेगा. भाई बहनों से करीबी बढ़ेगी. संबंधियों का सहयोग रहेगा. समझ साहस और पराक्रम से काम लें.

कर्क - सामाजिक लोगों से मेलजोल व संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. निजी जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. बंधुत्व भाव बढ़ेगा. भाई बहनों से करीबी बढ़ेगी. संबंधियां का सहयोग रहेगा. समझ साहस और पराक्रम से काम लें. विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे. धैर्य धर्म अपनाएंगे. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. विभिन्न लोगों सलाह पर ध्यान देंगे. गणितीय विषयों में रुचि रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे. लाभकारी परिस्थितियां को भुनाएं. वाणिज्यिक मामले पक्ष में रहेंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. कार्य प्रबंधन बढ़ेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है.

धन संपत्ति- पेशेवर मामलों पर जोर बढ़ाएंगे. आर्थिक लाभ संवार ऊंचा रहेगा. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. जवाबदेह बने रहेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. संपर्क संवाद संवरेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह और बड़प्पन से सबका मन जीतेंगे. अवसर पर अपनी बात कहेंगे. सुख में वृद्धि होगी. गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे. समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिजनों से तालमेल रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे. पहल का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों का आदर सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संसाधनों को बढाएंगे. आलस्य छोड़ें. योजनाएं सवारें.

शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सक्रियता बनाए रहें.

