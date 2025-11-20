आज 20 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले महत्व के मामले संवार पाएंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे

कर्क - दोस्तों को समय देने का भाव रहेगा. करीबियों के साथ सुखद संवाद बनाए रखेंगे. भेंट में उत्साह दिखाएंगे. अपनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. बुद्धि विवेक से कार्य पक्ष में बनाएंगे. संस्कार परंपराओं में गति आएगी. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. युवा बेहतर कला कौशल संवार पाएंगे. शैक्षिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बड़ों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी. उमंग उत्साह से काम लेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पर नजर बनी रहेगी. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. इच्छित प्रयास बेहतर रहेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी. तर्कशीलता बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्यों को तेजी रखेंगे. पेशेवरों का साथ समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. पेशेवर मित्रों में भरोसा बढ़ेगा. महत्व के मामले संवार पाएंगे. लाभ और प्रभाव बेहतर बनेंगे. योजनाओं को गति देंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विभिन्न मामले संवरेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजन की भावनाओं का सम्मान करेंगे. घर आए को आदर देंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. मन के मामलों में संवाद संवरेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. सभी स्वजन प्रसन्न व प्रभावित होंगे. मित्रता को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- पराक्रम बढ़ा रहेगा. नियम से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ व साहस से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 और 4

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----