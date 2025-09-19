आज 19 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे, मनोबल बनाए रहें

कर्क - घर में खुशियों के संयोग बढ़ेंगे. अपनों के साथ सुख सौख्य बना रहेगा. सपरिवार हर्ष आनंद से रहेंगे. मेहमानों का आगमन रहेगा. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार उच्च स्तरीय बना रहेगा. पेशेवर संवाद में बेहतर होंगे. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. वातावरण में अनुकूलन बबना रहेगा. लाभ विस्तार बेहतर होगा. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे.

धन संपत्ति- पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे. बचत पर जोर रहेगा. साहस संपर्क से लाभ बेहतर होगा. धनधान्य की प्रचुरता रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ सुखप्रद समय बिताएंगे. घर परिवार के लोगां के साथ श्रेष्ठ पल बिताएंगे. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सुख साझा करेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन रखेंगे. संवाद में प्रभावपूर्ण रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोवांछित प्रस्ताव मिलेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 6

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्रत पालन बनाए रखें.

