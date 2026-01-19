आज 19 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. प्रतिभा संवरेगी, व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे

कर्क- करीबियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में शुभता बढ़त पर रहेगी. साझा व्यवस्था पर जोर होगा. मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. जिम्मेदारी संभालेंगे. दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. साझेदारी के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. प्रदर्शन अच्छा रहेगा. वचन के पक्के बने रहेंगे. नेतृत्व का भाव रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में पद प्रभाव बढ़ाएंगे. उद्यमिता का भाव बढ़ेगा. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. साझा लाभ बेहतर बनेंगे. पेशेवर मामले गति लेंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में गति आएगी. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. प्रतिभा संवरेगी. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में समय देंगे. प्रेम और उत्साह बना रहेगा. दाम्पत्य संबंधी मामले गति लेंगे. जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम नेह के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. मित्र संबंधों में मिठास भरेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. भावनात्मक मजबूत बनी रहेगी. मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बनाए रखेंगे. सजगता से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सोच बड़ी रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. संतुलित रहेंगे.

शुभ अंक : 1 2 3

शुभ रंग : श्वेत मोती के समान

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. साझा बढ़ाएं.

