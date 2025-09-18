scorecardresearch
 

आज 18 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के रिश्तों में शुभता बढे़गी, मनोबल बनाए रहें

Aaj ka Kark Rashifal 18 September 2025, Cancer Horoscope Today: जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सहजता रहेगी. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी.

cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - रचनात्मकता प्रयासों को साधने की कोशिश होगी. कल्पनाशक्ति को बल मिलेगा. संबंधों को निभाने पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत प्रयोगों में पहल व सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति संवार पर रहेगी. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सहजता रहेगी. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक दक्षता बढ़ेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. विविध कार्यों में तेज गति बनी रहेगी. करियर कारोबार में लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे.

धन संपत्ति- करियर व्यवसाय में अनुकूलन का लाभ लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. नवाचार पर जोर देंगे. आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक क्षेत्र में अच्छा करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संतुलन से अपनों को प्रभावित करेंगे. निजी विषयों में संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. रिश्तों में शुभता बढे़गी. प्रियजनों से भेंट होगी. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. खानपान में सहजता बनी रहेगी. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. अनोखा सोचें.

