आज 18 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: धनतेरस पर कर्क राशि वालों के लाभ के बढ़ेंगे, आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 18 October 2025, Cancer Horoscope Today: अतिथि आगमन बना रहेगा. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधाओं एवं संसाधनों पर जोर रहेगा.

cancer horoscope
कर्क - पारिवारिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. लोगों से मेलजोल में सहजता बढ़ाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधाओं एवं संसाधनों पर जोर रहेगा. घर परिवार में शुभ संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. मधुर व्यवहार रखेंंगे.

नौकरी व्यवसाय- परंपरागत कार्य व विषय पक्ष में बनेंगे. कारोबारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. उन्नति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति - आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- घरवालों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. परिवार में हर्ष आनंद के क्षण बने रहेंगे. उत्सव का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा. साख सम्मान एवं व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 1 2 8 और 9

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. भव्यता बनाए रखें.

