scorecardresearch
 

Feedback

आज 18 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: लाभ एवं प्रभाव संवारने में आगे रहेंगे, प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 18 August 2025, Cancer Horoscope Today: आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - जरूरी कार्य शाम से पहले कर लें. लंच के बाद खर्च व दबाव बढ़ने के संकेत हैं. पेशेवरों के लिए अवसर बने रहेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. व्यवसाय में रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध उपलब्धियां बनाए रखने की कोशिश होगी. नियमित लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय - वाणिज्यिक हितों को पक्ष बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर होगा. प्रबंधन व व्यवस्था के साथ सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. उधार से बचेंगे. उन्नति और विकास की राह बनेगी. कारोबारी भेंटवार्ता में सजगता दिखाएंगे.

धन संपत्ति- कामकाजी मामलों में अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. लंबित कार्यां में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ सहयोग बना रहेगा. लाभ एवं प्रभाव संवारने में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क: मानसिक तनाव कम होगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी 
आर्थिक गतिविधियों में पहल की सोच रहेगी, आय-व्यय का संतुलन बना रहेगा 
जन्माष्टमी पर कर्क वाले सेहत की अनदेखी से बचें, खानपान में भी सात्विकता रखें 
कर्क: भाग्य का साथ मिलेगा, धन प्राप्ति का योग है 
कर्क: मित्रों से सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे 

प्रेम मैत्री- घर में खुशियों के बढ़ाएंगे. हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. मित्रगण मददगार रहेंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. प्रेम संबंध संवारेंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित लक्ष्य साधेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : बेबी पिंक

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. भोर में जल्दी उठें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement