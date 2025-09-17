scorecardresearch
 

आज 17 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों की मित्रता होगी बहुत ज्यादा मजबूत, निर्णय लेने में सहज रहेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 17 September 2025, Cancer Horoscope Today: महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. आसपास के वातवरण में शुभता का संचार बना रहेगा. वाणी व्यवहार आत्मविश्वास से भरा रहेगा. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी. रिश्तों में मधुरता रहेगी.

कर्क - सभी लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. करीबीजन प्रसन्न व प्रभावित होंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. विविध प्रयोगों को आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. आसपास के वातवरण में शुभता का संचार बना रहेगा. वाणी व्यवहार आत्मविश्वास से भरा रहेगा. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी. रिश्तों में मधुरता रहेगी. लक्ष्यों को बखूबी साधेंगे. नए विषयों में उत्साह बनाए रहेंगे. कला कौशल बढ़ाने की कोशिश रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. मेहनत और लगन से परिणाम संवारेंगे. करियर संवार के मौके बनेंगे. व्यापार में सहजता सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्यस्थल पर पर्याप्त समय देंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि दिखाएंगे.

धन संपत्ति- इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. नवीन कार्यों में आगे रहेंगे. जिम्मेदारों का समर्थन रहेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय की इच्छा का सम्मान करेंगे. स्वजनों की भावनाओं को समझेंगे. घरवालों को सुखद सरप्राइज करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सम्मान की भावना बनाए रहेंगे. सामंजस्यता व साझेदारी बढ़ेगी. स्वाभिमान बढ़ेगा. जोखिमकार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. तेजी दिखाएं.

