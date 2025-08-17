scorecardresearch
 

आज 17 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: आर्थिक गतिविधियों में पहल की सोच रहेगी, आय-व्यय का संतुलन बना रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 17 August 2025, Cancer Horoscope Today: कार्यक्षमता बल पाएगी. लाभ में वृद्धि होगी. उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा. लेनदेन में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सबको साथ लेकर चलेंगे. बेहतर प्रयास गति लेंगे.

कर्क - करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. उमंग उत्साह से विविध कार्य करेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी. स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि रहेगी. करियर व्यापार में सबको जोड़े रखेंगे. साझा प्रयासों सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयोें में गति आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबीजन उपलब्धि पाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

नौकरी व्यवसाय- सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. लाभ में वृद्धि होगी. उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा. लेनदेन में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सबको साथ लेकर चलेंगे. बेहतर प्रयास गति लेंगे.

धन संपत्ति- करियर कारोबार संवार पाएगा. आर्थिक कार्यों में फोकस बनाए रखेंगे. चहुंओर सुधार बना रहेगा. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में पहल की सोच रहेगी. आय-व्यय का संतुलन बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य आनंदमय बना रहेगा. निजीजीवन में शुभता का संचार रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता सक्रियता बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 7 और 8

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सक्रियता रखें.

