scorecardresearch
 

Feedback

आज 16 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: लीगल मामलों में फंस सकते हैं, लेनदेन पर अंकुश रखें

Aaj ka Kark Rashifal 16 September 2025, Cancer Horoscope Today: उधार से बचें.बजट बनाकर आगे बढ़ें.लेनदेन पर अंकुश रखें.दूर देश के मामले सधेंगे.अनुशासन पर जोर देंगे.रहन सहन प्रभावी रहेगा.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - बजट पर फोकस बनाए रखकर निवेश करें.अतिजोखिम की स्थिति में नुकसान उठाना पड़ सकता है.खर्च और निवेश बढ़ा हुआ रहेगा.सहज गति से आगे बढ़ेंगे.पेशेवरता से काम लें.लेनदेन में सावधानी बरतें.नीति नियम निरंतरता रखें.दान धर्म में रुचि रहेगी.विभिन्न कार्योंं में सजगता बढ़ाएंगे.घर में सामंजस्य रहेगा.उधार से बचें.बजट बनाकर आगे बढ़ें.लेनदेन पर अंकुश रखें.दूर देश के मामले सधेंगे.अनुशासन पर जोर देंगे.रहन सहन प्रभावी रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- लीगल मामलों में समय देना पड़ सकता है.जिम्मेदारी से कार्य करें.सजगता से कार्य व्यापार आगे बढ़ाएं.कामकाजी विस्तार पर जोर दें.सहकर्मियों के लिए सहयोग रहेगा.मेहनत लगन से कार्य बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले मिश्रित बने रहेंगे.लेनदेन में सजगता बढ़ाएंगे.वाणिज्यिक मामलों में प्रबंधन संवारेंगे.स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे.नियमों का पालन बढ़ाएंगे.अनुशासन बनाए रखें.चर्चा में हड़बड़ी से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

आपका सम्मान और बढ़ेगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे 
लेनदेन में स्पष्ट रहें, लीगल मामलों में सजगता बढ़ाएं 
व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, बड़ी डील मिल सकती है 
कर्क: मन की बेचैनी दूर होगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी 
कर्क: आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, मन की परेशानी दूर होगी 

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों की बात पर ध्यान देंगे.सबका मान सम्मान रखेंगे.अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे.करीबियों से बनाकर चलेंगे.निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा.प्रियजनों की अनदेखी न करें.भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें.प्रतिष्ठा बनी रहेगी.मित्रों का विश्वास बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बनाए रखें.व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएं.वचन देने से बचें.तर्कशीलता रखें.वरिष्ठ सहायक होंगे.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.मनोबल बढ़ेगा.सेहत पर दबाव रहेगा.

शुभ अंक : 2 7 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.व्यर्थ दिखावे से बचें.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement