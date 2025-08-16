scorecardresearch
 

आज 16 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: जन्माष्टमी पर कर्क वाले सेहत की अनदेखी से बचें, खानपान में भी सात्विकता रखें

Aaj ka Kark Rashifal 16 August 2025, Cancer Horoscope Today: आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी.

कर्क -  आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ प्रतिशत पर फोकस बनाए रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. बढ़त पर रहेगा. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- वितीय लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने का प्रयास होगा. करियर संवार पर रहेगा. व्यापार व्यवसाय में सकारात्मकता बनी रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले लंबित नहीं रखने का भाव रहेगा. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों के संग वक्त बिताएंगे. स्वजनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग करेंगे. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावपूर्ण होगा. प्रतिभा संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 2 6 7 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय :  शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें. शनिदेव स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान बढ़ाएं. फोकस रखें.

---- समाप्त ----
