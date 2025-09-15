scorecardresearch
 

आज 15 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: लेनदेन में स्पष्ट रहें, लीगल मामलों में सजगता बढ़ाएं

Aaj ka Kark Rashifal 15 September 2025, Cancer Horoscope Today: वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा. नीति नियम की अवहेलना से बचें. निवेश योजनाओं में नियंत्रण बनाए रखें. न्यायिक मामलों में गति आएगी.

cancer horoscope
कर्क - रिश्तेदारों के साथ समर्थन से मनोबल ऊंचा रहेगा. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. रुटीन पर फोकस रखें. आर्थिक मामलों में सूझबूझ दिखाएं. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. लेनदेन में सजग रहें. खर्च पर अंकुश कठिन होगा. वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा. नीति नियम की अवहेलना से बचें. निवेश योजनाओं में नियंत्रण बनाए रखें. न्यायिक मामलों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में समय दें. लोगों से प्रभावित होने से बचें. प्रलोभन व दिखावे में न आएं. रुटीन परिणाम बने रहेंगे. विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. आवश्यक मामलों में गति लाएंगे.

धन संपत्ति- बजट के अनुरूप कार्य करें. खर्च की सीमा पर जोर दें.योजनाएं प्रभावित रह सकती है. लेनदेन में स्पष्ट रहें. लीगल मामलों में सजगता बढ़ाएं. धैर्य और निरंतरता बनाए रखें. समकक्षों से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा. विनम्रता से संबंधों को संवारें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में लापरवाही न बरतें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आत्मविश्वास बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : पिंक

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सतर्कता बढ़ाएं.

