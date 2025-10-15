आज 15 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले नवीन मामलों में रुचि रखेंगे, सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा

कर्क - हर क्षेत्र में बेहतर कर दिखाने पर जोर रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. व्यक्तिगत चर्चा संवाद पर फोकस होगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर बल बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुरूप चलेंगे. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. समक़क्ष भरोसा जीतेंगे. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे. संस्कारों पर जोर बना रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर में सुधार संवार बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में अनुकूलता का प्रतिशत ऊर्जा रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- बचत में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण कार्यों को बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. भव्यता को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. नवीन मामलों में रुचि रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास और विश्वास बढ़ेंगे. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. परिजनों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संवाद संचार बेहतर रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता व सामंजस्य रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 6 और 7

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. नवीनता बनाए रखें.

---- समाप्त ----