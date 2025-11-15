आज 15 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे, आज के दिन करें ये खास उपाय

कर्क - सामाजिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. वाणिज्यिक मामलों में पहल बनी रहेगी. संपर्क संवाद का दायरा बड़ा होगा. प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सामाजिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. इच्छित उपलब्धि हासिल हो सकती हैं. साहस पराक्रम बना रहेगा. परिचय का लाभ उठाएंगे.सुख सुविधाओं पर जोर बढ़ाएंगे. जनकार्या में रुचि दिखाएंगे. मेलजोल बढाएंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे. योग्यता बल पाएगी. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. कामकाज के विस्तार पर जोर होगा. वचन वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. यात्रा हो सकती है.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य पूरे कर सकते हैं. कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. सफलता बढ़ाने का प्रयास होगा. सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को गति देंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य समय पर पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- भाई बंधुओं और परिचितों के साथ सुखप्रद वक्त बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. सहयोग व सेवा की भावना रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे. कुल कुटम्ब से करीबी बनी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवारेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नवग्रह पूजन करें. व्यवहारिक रहें.

