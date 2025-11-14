आज 14 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले वादा वचन बखूबी निभाएंगे, स्वजनों से नजदीकी रखेंगे

कर्क - घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. पारिवारिक एवं परंपरागत कार्यों में रुचि रखेंगे. सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ाएंगे. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. मेलजोल में सहज रहेंगे. संस्कार को बढ़ावा देंगे. कुल कुटुम्ब के विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. आदर्शों का पालन करेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. वचन निभाएंगे. व्यक्तिगत कार्यों को गति देंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. रिश्ते बेहतर होंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. सहजता सामंजस्य रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. सभी से सामंजस्य बनाए रहेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन बखूबी निभाएंगे. करियर व्यवसाय बल पाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत और प्रभाव बढ़ा रहेगा. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख वैभव में वृदिध होगी. निसंकोच आगे बढेंगे. संपत्ति के मामले सधेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सफलता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- सगे संबंधियों के साथ वक्त बिताएंगे. घर के कार्यों से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. बड़ा सोचेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. स्वजनों से नजदीकी रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों संग श्रेष्ठ समय बिताएंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का सम्मान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारी को निभाएंगे. साज संवार पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. मनोबल से काम लेंगे.

शुभ अंक : 2 5 6 और 7

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा उपासना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें.

