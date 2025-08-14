आज 14 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों की कार्य ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा

कर्क- पेशेवर पक्ष मजबूत बना रहेगा. प्रशासकीय मामलो में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को गति मिलेगी. लाभकारी योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे. लेनदेन में पहल का भाव रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- सत्ता से नजदीकियों को बढ़ावा मिलेगा. बचत संग्रह के प्रति सजग रहेंगे. कार्य व्यापार में प्रयास बढ़ाए रखेंगे. साझेदारी को बल मिलेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. हितसाधन में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात को कहने में संकोच नहीं दिखाएंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. मित्रों और करीबियों की खुशी बढ़ेगी. संबंधों में सहयोग सामंजस्य बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से निजी संबंध मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तर्कशीलता बनाए रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे. मनोबल उच्च रहेगा.

शुभ अंक: 2 3 4 5

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. उत्साह दिखाएं.

---- समाप्त ----