आज 13 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी, लक्ष्यों को साधेंगे

कर्क - आर्थिक कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. लेनदेने के प्रयासों में बजट की अनदेखी न करें. निवेश को बढ़ावा मिल सकता है. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ेगी. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में धैर्य बनाए रहें. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - जिम्मेदार वर्ग सहयोग बनाए रखेगा. व्यापार में आवश्यक कार्य साधेंगे. रुटीन का ध्यान रखेंगे. वाणिज्यिक हित प्रभावित हो सकते हैं. अवसर भुनाने पर जोर रखें. नीति नियमों की सजगता रखें. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में लापरवाही न दिखाएं. हर क्षेत्र में सजगता बनाए रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. लेनदेन पर ध्यान दें. लिखापढ़ी में गलती न करें. अनुबंधों में स्पष्टता रखें. आत्मविश्वास बनाए रहें. व्यवस्था पर जोर दें.

प्रेम मैत्री- चर्चा में अतिउत्साह से बचें. व्यवहार में सजगता बढ़ाएं. भेंटवार्ता में सहज संकोच रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ से से काम लें. विपक्षी लो सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्यगत लापरवाही न करें. वाणी व्यवहार पर बल दें. खानपान सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 और 5

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता बनाए रखें.

---- समाप्त ----