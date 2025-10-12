आज 12 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: नीति नियम का पालन करें, लेनदेन में सजगता दिखाएं

कर्क - कार्य विस्तार पर जोर बना रहेगा. निवेश के विषयों पर बल रखेंगे. कामकाज का स्तर सहज रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान व दिखावे में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. संकोच बना रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता आएगी. रिश्तेदारों व संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. खर्च में सजगता बनाए रखेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- परिश्रम से उचित परिणाम पाएंगे. विभिन्न मामलों में सजगता बनाए रहेंगे. भूलचूक न करें. धैर्यपूर्वक कार्य आगे बढ़ाएं. नीति नियम का पालन करें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन से कार्य करें.

धन संपत्ति- बजट के अधिक खर्च बना रह सकता है. कार्योंं को योजनाबद्ध पूरा करें. न्यायिक मामले उभरने की आशंका है. अनजान लोगों से दूर रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. लेनदेन में सजगता दिखाएं.

प्रेम मैत्री- परिवार की गतिविधियों में सहयोग बनाए रखेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. धूर्त से सावधानी बरतेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. सबसे तालमेल बनाए रखें. प्रेम स्नेह में विनम्रता से काम लें. आवश्यक निर्णय लेने में उतावली न करें. रिश्तों में संवेदनशीलता रखें. विपक्षियों से सतर्क रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अन्य को वचन देने से बचें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. अनुशासन पर जोर होगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 2 3 और 4

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सबकी सहायता करें.

---- समाप्त ----