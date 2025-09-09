scorecardresearch
 

आज 9 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कारोबार में तेजी रखेंगे, महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 9 September 2025, Cancer Horoscope Today: पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. शासन के कार्य बनेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा.

कर्क - भाग्य की कृपा से हर क्षेत्र मे उच्च परिणाम पाएंगे. धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बनेगी. कला कौशल संवार पर रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी. भेंटवार्ता में सफल हांगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवरों व वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. शासन के कार्य बनेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी. लाभ अपेक्षा से अच्छा अर्जित कर सकेंगे. सभी का समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाएं लक्ष्य की ओर बनी रहेंगी. लाभ में बढ़ोतरी होगी. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. सभी के प्रति मदद की भावना रहेगी.
प्रेम मैत्री- मित्र संबंधों में सहजता बढ़ेगी. परिचय का लाभ उठाएंगे. करीबियों का भरोसा बनाए रहेंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सरप्राइज संभव है. प्रियजनों का साथ विश्वास रहेगा. मन की सुनेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न कार्य संवारेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. रचनात्मकता बढ़़ेगी. शैली आकर्षक होगी. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मकार्य करें.

