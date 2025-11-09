scorecardresearch
 

आज 9 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: व्यवस्था को नियमित रखें, कारोबार में नियमितता लाएं

Aaj ka Kark Rashifal 9 November 2025, Cancer Horoscope Today: लोभ प्रलोभन में न आएं. व्यापार में निरंतरता रखें. रुटीन संवारें. मितभाषी बने रहें. सूझबूझ और नियम बनाएं. व्यवस्था को नियमित रखें. कारोबार में नियमितता लाएं.

कर्क- दूर देश के लोगों से संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा. विदेश गमन की स्थिति बन सकती है. ध्यान प्राणायाम और योग अपनाएं. खर्च की अधिकता बनी रहेगी. रिश्तेदार सहयोगी होंगे. कामकाजी मामलों में सलाह से निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे. लेनदेन के कार्य सधेंगे. न्यायिक चर्चाओं में समय दे सकते हैं. नियमों की अवहेलना न करे. वरिष्ठों व पेशेवरों से भेंट होगी. बड़प्पन से काम लें. दिखावे से बचें. उतावली न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- लापरवाहपूर्ण कार्यगति से बचें. लोभ प्रलोभन में न आएं. व्यापार में निरंतरता रखें. रुटीन संवारें. मितभाषी बने रहें. सूझबूझ और नियम बनाएं. व्यवस्था को नियमित रखें. कारोबार में नियमितता लाएं.

धन संपत्ति- उद्योग व्यवसाय के प्रयास सामान्य रहेंगे. लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें. धैर्य व विश्वास से अपेक्षित परिणाम पाएंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों से सहज संपर्क प्रभावित रह सकता है. प्रेम संबंध सामान्य होंगे. मन की बात कहने में सकोच बना रहेगा. व्यवहारिक पक्ष में तार्किकता अधिक रहेगी. करीबियों में स्नेह बना रहेगा. अपनों पर खर्च व निवेश को बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों का घर आना हो सकता है. संवेदनशील रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही न दिखाएं. खानपान साधारण रहेगा. व्यवस्था को मजबूती दें. आत्मविश्वास रखें. अन्य के दबाव में न आएं.

शुभ अंक : 1 2 और 9  

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. सूखे मेवों व मिश्री का प्रसाद बांटें. बजट पर फोकस रखें. जिद में न आएं.

